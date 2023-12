CULIACÁN._ Aunque el Partido Acción Nacional reúna alianzas locales y federales, no le ganará a Morena en las elecciones de 2024, opinó Alejandro Higuera Osuna, ex Alcalde de Mazatlán en tres ocasiones y ex militante del PAN.

“Aunque le hagan montón no le ganan a Morena, no van a poder con Morena”, sostuvo.

Sobre las elecciones para 2024 por la Presidencia Municipal de Mazatlán, Higuera Osuna compartió que de acuerdo a la casa encuestadora Enkoll Morena, Morena sería el partido ganador.

“Morena en Mazatlán, si fueran las elecciones para Alcalde ahorita, de manera efectiva trae 65 por ciento de la votación. Una encuesta de Enkoll”, dijo.

Para el proceso electoral de 2024, el PAN se encuentra en alianza nacional con el PRI y el PRD, y a nivel local se celebró una unión con el Partido Sinaloense.

Por otra parte, este sábado 2 de diciembre el ex Gobernador Mario López Valdez hizo público su interés de buscar un puesto en el Senado con estos partidos.

“En política todo se vale, y cada partido y cada alianza tiene sus estrategias. Nosotros estamos de este lado”, se limitó a opinar al respecto Higuera Osuna.