Aunque lo informaron en la semanera, el Gobierno clasifica como ‘confidencial’ lista de 44 espías dados de baja

Después de que el secretario general de Gobierno del Estado, Enrique Inzunza Cázares, ventilara en la conferencia de prensa La Semanera sobre el hallazgo de 44 personas que realizaban acciones de espionaje desde el Gobierno del Estado, la Unidad de Transparencia se negó a entregar la información de los despedidos.

La SGG respondió a una solicitud de información que decretó como confidencial la lista de los 44 ex empleados.

“... a fin de garantizar el derecho que le asiste, se solicitó a la Coordinación Administrativa de la Secretaría General de Gobierno, se pronunciara sobre lo requerido en la solicitud de información en cuestión...”, dice el documento.

“En dicha respuesta se clasifica la información requerida como confidencial, clasificación que fue confirmada por el Comité de Transparencia de esta Secretaría General de Gobierno mediante sesión ordinaria 10/2022...”.

En la conferencia La Semanera, Inzunza Cázares explicó que fue más del 50 por ciento de los empleados de la Dirección de Gobernabilidad Democrática los que fueron dados de baja.

“... la razón de esas bajas, precisamente obedece a la materialización de esta visión: no se espiará, no se vulnerará el derecho a la vida privada de ninguna persona, de periodistas, de políticos, de activistas sociales, de nadie”, dijo el Secretario.

“Fueron aproximadamente, habrá de decirlo, el 50 por ciento de las personas que integraban la Dirección de Gobernabilidad Democrática, alrededor... no tengo aquí el dato, son alrededor de 40 personas, son 38, 40 personas, no quisiera... ahí me gustaría que permitan corroborar el dato con total precisión”.

Después de la conferencia, el Gobierno del Estado confirmó que en total fueron 44 las personas despedidas.