Para los estudiantes del turno vespertino acudir a clases se torna más complicado, Brandon, de la Facultad de Informática, explicó que en su grupo son 40 estudiantes y que aunque la mayoría son de Culiacán, no quieren arriesgarse a acudir a clases.

“... Creo que sí, porque muchos son foráneos, de mi clase, entonces, muchos ya se salieron o apenas ven si pueden regresar o no y como ya hubo un paro, tienen miedo de que vuelvan, haya paro y van a quedar aquí estancados”.

“Ahorita intentan que haya clases presenciales pero sólo de ciertas horas que son como tres horas presenciales y dos horas en línea, me gustaría de que hubiera una forma en que la UAS implemente un cambio de horario, para no salir tan tarde, porque nosotros entramos desde las 3 de la tarde, y salimos hasta las 8 de la noche, y ahorita, a como están las cosas, son horas muy peligrosas”.

Además de Ciudad Universitaria, Noroeste recorrió otras facultades como la de Gastronomía, Nutrición, Medicina, en esta última, José Carlos, estudiante de Medicina dijo estar feliz de regresar a clases, debido a que la modalidad virtual merma el aprendizaje, porque no hay una separación entre la escuela y el hogar.

“Espero que vengamos todos, en dado caso, tengo algunos compañeros que son de afuera de la ciudad de Culiacán y si he visto a algunas que han vuelto para regresar a sus clases”.

Asimismo, Alejandro, estudiante de Gastronomía, mencionó que ya tenía ansias de volver a la escuela, aunque hasta ese momento no había tenido clases por ser del turno vespertino, aseguró que de los casi 60 alumnos que hay en su grupo, usualmente todos acuden a clases.

“Emocionado porque yo ya estaba esperando, ya quería volver, porque a mí clases en línea sinceramente no me gustan, siento que no se aprende igual que si tuvieras el maestro aquí enfrente”.

La casa editorial también acudió a las afueras del Centro de Idiomas de la UAS y de la Preparatoria Central Diurna y la Preparatoria Semiescolarizada, donde se constató la presencia de estudiantes uniformados entrando a las unidades académicas.

El pasado 11 de octubre, el encargado de Despacho de Rectoría de la UAS, Candelario Ortiz Bueno, informó sobre que este lunes, la comunidad estudiantil del centro de Sinaloa volvería a la modalidad presencial.