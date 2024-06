“El quitarse el uniforme, representa tentativamente dejar la responsabilidad laboral, sin embargo por el grado que tengo, no es así, pero cuando yo llego a mi casa y me recibe mi hija o mis hijas ahí con los brazos abiertos para mí me llena de alegría, es una gran emoción y me hace automáticamente una descarga psicológica de esa responsabilidad”.

El soldado, expresa abiertamente que el mayor obstáculo en su vida es tener que ausentarse de la vida de su familia pero, a la vez, reconoce la reciente creación de la Directiva de Moral y Disciplina la cual les permite a los militares poder compartir tiempo con sus familias, mientras lo cuenta, sonríe y piensa en el futuro, imaginando a sus niñas superando cada etapa escolar, recibiendo sus constancias como graduadas.

“Las dificultades que se me han presentado hasta la fecha han sido el tener que separarse por diversas comisiones y estar alejados en este caso ya de mi familia, eso yo creo que para cualquier padre es algo difícil el no estar cerca de la familia”.

“Hay licencias en este en este caso como padre de familia tenemos derecho a la licencia de por paternidad nos dan dependiendo del lugar de donde vaya a ser el parto, días para poder estar ahí con la pareja con la esposa pasar tiempo con el bebé”.