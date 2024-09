La falta de estudiantes en clases presenciales, derivado de la violencia por la que atraviesa Culiacán desde hace dos semanas, también afecta las finanzas de permisionarios y choferes del transporte público urbano.

El presidente de la Federación de Autotransportes del Estado de Sinaloa, Joel Camacho González, señaló que ante la falta de demanda de transporte por la ciudadanía, los permisionarios han optado por ampliar el tiempo de espera en las paradas de autobuses.

“Nosotros tenemos que verlo esto como un negocio y obviamente nosotros atendemos esto con un tema muy social, ¿por qué? porque nunca hemos querido dejar a la gente sin servicio, finalmente sacamos cuentas y a veces no sacamos para el diésel”, explicó el líder transportista.

En ese sentido, mencionó que el servicio opera al 50 por ciento de su capacidad, debido a que desde las primeras horas del día se aprecia una baja ocupación, debido a que muchas escuelas y negocios mantienen sus puertas cerradas.

González Camacho manifestó que el objetivo es no dejar a la gente sin el servicio de transporte, pero al no tener pasajeros tienen que optar por ampliar la frecuencia de paso y no verse más afectados sin dejar las rutas sin el servicio público.

Cabe mencionar que diversos planteles educativos, tanto públicos como privados, mantienen las clases en línea, ya que docentes y tutores alegan que no hay garantías de seguridad para que niños y adolescentes regresen a las escuelas.

Asimismo, este fin de semana fue registrado un enfrentamiento en el sector Tres Ríos, entre civiles armados y elementos de seguridad locales y federales que dejó tras de sí tres civiles muertos, tres militares heridos y un detenido, provocando cierres anticipados de locales comerciales y pánico entre la población.

A su vez, ciudadanos que se encontraban en la plaza comercial Cuatro Ríos registraron mediante videos el ingreso de decenas de elementos militares como parte del operativo en la zona.