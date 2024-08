La automedicación en casos de dengue podría ocasionar sangrado y agravantes, advirtió el director de Prevención y Promoción de la Salud, Gerardo Kenny Inzunza Leyva, al haber registros de 469 personas infectadas durante el 2024.

“Teniendo cualquier enfermedad es peligroso automedicarse pero principalmente en el dengue algunos medicamentos que sirven para quitar el dolor o para disminuir la temperatura de la fiebre, hacen un efecto contrario en el dengue. Pueden producir un riesgo de sangrado, entonces no recomendamos ningún medicamento que no sea avalado por un médico, no se automediquen y menos si son con los antiinflamatorios no esteroideos, que son los medicamentos para quitar el dolor y la fiebre, solamente está indicado el paracetamol, pero siempre por un médico”.

A nivel nacional, el dengue tenido un aumento del 273.37 por ciento en comparación con el 2023, ya que de acuerdo al funcionario, México pasó de tener 8 mil 291 casos del año pasado a 30 mil 951 en 2024, además de 76 defunciones, de las cuales, ninguna ocurrió en Sinaloa.

Sin embargo, en Sinaloa, Escuinapa con 213 y Mazatlán con 131 casos confirmados han sido los municipios con la mayor incidencia, por lo que aseguró ha sido constante el trabajo de la dependencia para evitar la proliferación de mosquitos con la revisión de 834 mil 741 viviendas, de las cuales, han trabajado en 508 mil 647, tratamiento de 847 mil 542 depósitos de larvas, la implementación de 20 mil 064 kilogramos de insecticida y la atención de fumigaciones en 183 localidades.

“Si una persona tiene síntomas como dolor de cabeza, fiebre, malestar general, dolor de articulaciones, vómito o un pequeño puntilleo en la piel, tenemos que sospechar de dengue. Acudan a la unidad de salud, se da aviso de ese caso sospechoso a la Jurisdicción Sanitaria, se le toma muestra, pero antes de que salga la muestra, no importa si sale positiva o negativa vamos y fumigamos el domicilio del paciente, los domicilios contiguos, los de los ambos lados, el de enfrente y el de atrás. Por cada caso sospechoso fumigamos cinco domicilios”.

Explicó que existen cuatro serotipos de dengue, de los cuales, en México el principal contacto ha sido con el 1 y el 2, pero entró el serotipo 3, que inició en Sudamérica y ha ido avanzando al norte del continente, hasta la zona sur de Sinaloa.

Nayarit es la cuarta entidad con más casos de dengue en México, por lo que dijo que están en pláticas con autoridades del estado vecino para reforzar los trabajos para contener la enfermedad y no siga esparciéndose, en relación a las campañas de descacharrización, fumigación y abatización.

El pasado miércoles se dio a conocer la muerte de una joven nayarita de 17 años de edad que murió presuntamente por estar contagiada de dengue, lo que ha prendido las alarmas en comunidades de Escuinapa aledañas a Nayarit.