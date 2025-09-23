Autoridad federal entregará reportes de seguridad semanales, el acuerdo tras reunión de directivos de medios

La transparencia de información de hechos de seguridad de forma semanal fue el acuerdo que se alcanzó en la quinta reunión del Gabinete de Seguridad en Culiacán, encuentro que contó con la presencia de directivos de medios de comunicación.

La reunión ocurrió en la Base Aérea Militar 10, ubicada en Culiacán, y fue encabezada por el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, además de registrarse la participación del Gobernador Rubén Rocha Moya.

El acuerdo para informar semanalmente sobre los hechos de alto impacto ocurre en respuesta al planteamiento que hicieron los empresarios y directores de los medios de comunicación al Gabinete de Seguridad, pues en medio de la crisis de seguridad que se ha extendido durante un año los medios de comunicación han enfrentado diversos retos para informar.

“Se dio una información de cómo están las cosas, qué hay, qué nos falta, y lo más importante es que hubo una participación de los empresarios de los medios en donde pues sugirieron cosas, sobre todo informar en el tiempo prudente”, dijo el Gobernador.

La de este martes es la quinta reunión del Gabinete de Seguridad en Sinaloa desde que lo dispuso la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el mes de julio cuando visitó Culiacán. La Mandataria ordenó la visita del gabinete cada 15 días para abordar temas pertinentes a la crisis de seguridad que enfrenta el Estado.

Rocha Moya estableció que la información que se brinde de manera semanal será de parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

“No esperar a que se dé la información cada mes, y se quedó en eso, se dijo, vamos a tratar de que se tenga con la fuente del Secretariado, que eso lo aclaró el General Trevilla, de la Sedena, vamos a darlo semana a semana”, explicó.

A pregunta expresa sobre los avances que se tienen, el Mandatario estatal respondió que de acuerdo al informe presentado en esta reunión por el Secretario García Harfuch, se tiene una disminución de delitos de alto impacto tanto en el País como en Sinaloa en particular, sin embargo no especificó cifras en esta afirmación.

García Harfuch estuvo acompañado por el secretario de Defensa, General Ricardo Trevilla Trejo; por el Secretario de Marina, Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles; por el Comandante de la Guardia Nacional, General Hernán Cortés Hernández; mientras que el Gobernador Rocha Moya estuvo acompañado también por el Secretario General de Gobierno, Feliciano Castro Meléndrez; y el Secretario de Seguridad Pública, General Óscar Rentería Schazarino.