Autoridad mantiene investigación para esclarecer asesinato de Fernando Alan en Culiacán

El Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, informó que continúan las investigaciones para esclarecer el asesinato de Fernando Alan, ocurrido el pasado 13 de enero en la colonia Tierra Blanca, en Culiacán, y que se mantiene un operativo especial para dar con los responsables.

Señaló que las autoridades correspondientes, con apoyo del Ejército Mexicano, están atendiendo el caso como parte de las acciones de seguridad implementadas en Culiacán.

Indicó que el tema ha sido revisado en las mesas de seguridad y que se mantiene seguimiento puntual a este y otros hechos de violencia.

En relación con la manifestación convocada por familiares y amigos de Fernando Alan para el próximo domingo 25 de enero, con el objetivo de exigir justicia, el Gobernador expresó que el Gobierno del Estado se mantiene atento a las demandas ciudadanas y a los reclamos que se realizan mediante movilizaciones u otros mecanismos.

Fernando Alan perdió la vida luego de quedar en medio de un enfrentamiento armado registrado en el sector Tierra Blanca, de acuerdo con la información proporcionada por las autoridades.

Desde entonces, se inició una carpeta de investigación para determinar las circunstancias que originaron la agresión y fincar responsabilidades.

Como parte de las acciones de exigencia de justicia, familiares y amigos del joven anunciaron una marcha pacífica que se llevará a cabo el domingo 25 de enero, la cual partirá a las 09:00 horas desde la Catedral de Culiacán con destino a la Lomita.