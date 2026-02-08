Autoridades atienden reportes por presunto avistamiento de pantera en el sur de Culiacán

Autoridades de seguridad y protección animal mantienen atención activa ante los reportes ciudadanos sobre el presunto avistamiento de un felino silvestre, aparentemente una pantera, en zonas pobladas del sector sur de Culiacán, informó Jesús Bill Mendoza Ontiveros, titular de Protección Civil de municipal.

El funcionario explicó que la información comenzó a circular a partir de una publicación acompañada de una imagen, lo que motivó la verificación del hecho y la activación de los protocolos correspondientes, al tratarse de un posible riesgo para la población.

Indicó que, como autoridad, existe la obligación de atender todos los reportes que llegan a través del número de emergencias 911, por lo que se dio seguimiento tanto a la imagen difundida como a los testimonios recibidos por la ciudadanía.

“Debemos, sí estamos obligados como autoridad, a responder a la ciudadanía”, puntualizó.

De acuerdo con el funcionario, la comisaría de la alcaldía central confirmó que la fotografía fue tomada en la comunidad de El Ranchito, según el testimonio de la persona que aseguró haber captado la imagen del animal.

“Nos confirmó a través de una persona que fue según el testimonio quien tomó la foto, que donde aparece este animal silvestre, en este caso al parecer, al parecer, no podemos afirmarlo, un felino, una pantera”, explicó.

Además, señaló que el mismo día se recibió un segundo reporte ciudadano en el que otra persona aseguró haber visto al animal en la zona.

Ante esta situación, se activó un operativo conjunto desde el primer reporte, en coordinación con Protección Animal del municipio de Culiacán, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y el Ejército Mexicano.

“Desde el primer reporte que nos llegó, nos activamos en coordinación con Protección Animal del municipio de Culiacán, la misma Profepa y el Ejército Mexicano para ir a hacer una búsqueda previa y atender el reporte del ciudadano”, indicó.

Sin embargo, durante los recorridos realizados no fue posible localizar al animal.

“Desafortunadamente no lo vimos, no se ubicó el felino”, dijo.

Mendoza Ontiveros detalló que, pese a ello, las autoridades permanecen atentas en la comunidad y se preparan con el equipo necesario para continuar con las acciones de búsqueda y posible aseguramiento del animal, en caso de ser localizado.

“Estamos preparándonos con algunos aditamentos, con algunos instrumentos para poner trampas y llevar algunos rifles de dardos, para poder ir y en su caso, si lo vemos, tener que atraparlo”, explicó.

Finalmente, hizo un llamado a la población para mantenerse alerta y reportar de inmediato cualquier avistamiento de animales silvestres con características similares, evitando cualquier tipo de acercamiento.

“Si ven algún animal con estas características, algún animal silvestre como el que nos han reportado, en este caso un felino, una pantera, llamen al 911, dennos la ubicación inmediatamente”, exhortó.

Asimismo, pidió a la ciudadanía no interactuar con el animal ni intentar fotografiarlo.

“Que no se le acerque, que no interactúe con él, yo creo que si pueden, ni siquiera que le tomen fotos. Hay que alejarse inmediatamente del animal y hacer el llamado al 911”, concluyó.