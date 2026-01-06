Autoridades civiles y militares conmemoran el 111 aniversario de la Ley Agraria, desde Sinaloa

En el marco del 111 aniversario de la promulgación de la Ley Agraria en México, autoridades civiles y militares conmemoraron la fecha con un evento oficial realizado en el Palacio de Gobierno de Sinaloa, en Culiacán.

El acto fue encabezado por Ismael Bello Esquivel, Secretario de Agricultura y Ganadería del Estado, en representación del Gobierno de Sinaloa.

Durante la ceremonia se recordó la importancia histórica de la Ley Agraria como uno de los pilares del reparto de tierras y del reconocimiento de los derechos agrarios en el País.

Al evento acudieron representantes de distintas dependencias estatales, así como mandos de las Fuerzas Armadas con presencia en la entidad, quienes participaron en los honores cívicos realizados como parte del protocolo oficial.

La Ley Agraria fue promulgada el 6 de enero de 1915 y sentó las bases para la restitución y dotación de tierras a comunidades campesinas y ejidos, derivada de las demandas sociales surgidas durante la Revolución Mexicana.