Con el objetivo de fortalecer los preparativos para el ciclo escolar 2026-2027, autoridades de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) realizaron reuniones de trabajo con personal de la Facultad de Contaduría y Administración (FCA), la Facultad de Arquitectura (FAUAS) y la Unidad Académica Preparatoria Central Diurna. En estos encuentros se revisaron las condiciones de las instalaciones, se identificaron áreas de oportunidad y se atendieron las preguntas, inquietudes y sugerencias planteadas por los trabajadores universitarios.

El vicerrector de la Unidad Regional Centro, el doctor Wenseslao Plata Rocha, y el director general de Comunicación Social, el doctor José Carlos Aceves Tamayo, encabezaron estas sesiones, que forman parte de un ejercicio de diálogo con las distintas unidades académicas previo al inicio de clases, programado para el 24 de agosto.

Plata Rocha subrayó la importancia de iniciar el nuevo ciclo con compromiso institucional y reconoció la labor del personal docente, administrativo y de confianza durante el periodo vacacional. Durante este receso, las áreas de vigilancia, construcción y mantenimiento atendieron necesidades de electricidad, carpintería, plomería, pintura y otros servicios, con el propósito de que los estudiantes reciban sus clases en espacios óptimos, confortables y de calidad.

“Es muy importante que en este ciclo escolar sigamos trabajando como lo hemos venido haciendo en los últimos cinco años del rectorado de nuestro rector, el doctor Jesús Madueña Molina. Es un trabajo que él siempre nos motiva a hacer en armonía, cohesionado y fortaleciendo este gran proyecto de universidad”, expresó Plata Rocha.

Por su parte, Aceves Tamayo explicó que estas reuniones buscan establecer un diálogo directo con el personal de los planteles, conocer de primera mano sus necesidades y poner a su disposición las diferentes áreas de la Administración Central.

Como parte de este ejercicio, se realizó un relevamiento de áreas de oportunidad relacionadas con infraestructura, equipamiento, conectividad, climatización y mobiliario. Las observaciones recabadas fueron canalizadas a las instancias correspondientes para su debido seguimiento.

“Nosotros lo único que pedimos es seguir trabajando dentro del proyecto al cual pertenecemos, que es estrictamente educativo, y saber qué podemos hacer como Administración Central para que ustedes tengan un buen clima laboral y las condiciones necesarias para realizar mejor su trabajo”, señaló Aceves Tamayo.

El funcionario destacó los avances en conectividad, sistemas de aire acondicionado, mobiliario y equipamiento tecnológico, incluida la distribución de computadoras conforme a la matrícula de cada plantel. Añadió que, durante el receso, la Contraloría Académica, Recursos Humanos y las comisiones mixtas trabajaron en la organización de las cargas académicas y las convocatorias.

“Tengan la certeza de que los maestros contarán con sus grupos, sus horas y su carga académica en el marco del contrato colectivo de trabajo o mediante acuerdos basados en la empatía y la solidaridad”, manifestó.