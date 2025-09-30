Autoridades de Sinaloa conmemoran 260 aniversario del nacimiento de José María Morelos y Pavón

Conmemorando el 260 aniversario del nacimiento de José María Morelos y Pavón, autoridades estatales y municipales, junto con representantes de las fuerzas armadas, se reunieron en la explanada de Palacio de Gobierno para rendir homenaje a uno de los principales líderes de la independencia de México.

El acto oficial fue encabezado por el secretario de Agricultura y Ganadería, Ismael Bello Esquivel, quien acudió en representación del gobierno estatal.

La ceremonia inició con el izamiento de la monumental bandera nacional a toda asta, seguido por la entonación del Himno Nacional.

Posteriormente, autoridades civiles y militares montaron guardia de honor frente al monumento dedicado a José María Morelos y Pavón.

Durante la ceremonia se realizó la lectura de una semblanza que destacó el liderazgo del insurgente tras la captura y ejecución de los primeros líderes de la independencia, Miguel Hidalgo, Ignacio Allende y Juan Aldama.

También se destacó su papel estratégico en los combates principalmente en los estados del sur del País.

Su lucha continuó hasta su captura y fusilamiento en diciembre de 1815, consolidando su legado histórico como figura emblemática de la independencia.

Además del Secretario Bello Esquivel, acudieron al evento el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, Magistrado Jesús Iván Chávez Rangel; la Diputada presidenta de la Comisión de Juventud, Cultura y Deporte del Congreso del Estado, Erika Rubí Martínez Rodríguez; y la Secretaria de Desarrollo Económico del Ayuntamiento, Janet Faviola Tostado Noriega, quien asistió en representación del Gobierno municipal.

También participaron representantes de las fuerzas armadas destacamentadas en la entidad, reforzando la relevancia del acto cívico-militar en la conmemoración.

El homenaje incluyó la reflexión sobre la vigencia del ejemplo de Morelos, quien además de su liderazgo militar, promovió ideales de justicia y educación que siguen inspirando a las nuevas generaciones.

Las autoridades destacaron la importancia de mantener viva la memoria histórica y el compromiso ciudadano, recordando que los principios de independencia y libertad son fundamentales para el desarrollo social y cultural del país.

La ceremonia concluyó con minutos de silencio y respeto.