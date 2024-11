Autoridades deben consultar a población sobre realización de eventos: Regidora de Culiacán

CULIACÁN._ Antes de realizar eventos en la ciudad, las autoridades deben consultar a la población y no tomar decisiones de manera arbitraria ni precipitada opinó la regidora de Culiacán, Érika Sánchez Martínez.

Indicó que las decisiones en torno a los eventos próximos deben buscar prevenir cancelaciones pero también salvaguardar la integridad física de las personas.

“No se pueden seguir tomando decisiones a capricho de una autoridad, tienen que consultar a la gente. No tiene ningún sentido realizar un evento que se va a quedar solo porque así está la ciudad, sola después de las 7 de la tarde, entonces creo yo que no vale la pena un esfuerzo de esa naturaleza si no va a haber este flujo de culiacanenses que acuda a participar de algo que tradicionalmente se realiza”, expuso.

Próximamente, detalló, el Gobierno de Culiacán tiene prevista la realización de la Verbena 2024, un evento que se coordina con el DIF Municipal y cuya recaudación es destinado a esa área por lo que deben buscar alternativas que inciten a las familias a participar pero que también ponderen la seguridad.

“Hasta antes del 2018, las percepciones para la Verbena para el Ayuntamiento eran de alrededor de 40 millones de pesos, ...se usan en todos los programas que tiene a su cargo el DIF, entonces imagínate de no realizarse, la importancia y el impacto que tiene en todas las familias y en los sectores de mayor vulnerabilidad de Culiacán con una percepción de esa naturaleza que no se da”, destacó.

Durante este evento, abundó, también participan alrededor de 200 familias en la venta de alimentos, quienes también verían mermados sus ingresos de no realizarse el evento.

“En una verbena popular de esa naturaleza se hace una inversión importante, se contratan diferentes proveedores empezando por los juegos mecánicos y por todas las personas, como te digo, más de 200 familias que participan en las diferentes puestos y locales que se instalan dentro de la feria para vender sus productos, entonces creo yo que no podemos esperar, si las circunstancias se sostiene como hasta el día de hoy lo principal ...pedir por la protección de las familias”.

“Valdría la pena pensar en otro tipo de alternativas, a lo mejor nada más de sábados a domingo y en una verbena que funcione por las mañanas, en un concepto completamente distinto pero pensando en la seguridad de la gente y en la protección de nuestros niños”.

“Hay que hay que adaptarnos, temporalmente, a esta realidad hacer los cambios que se tienen que hacer y sin normalizar la violencia ... No es normal lo que estamos viviendo”, aseveró.

Como presidenta de la comisión de Comercio y Turismo del Ayuntamiento de Culiacán subrayó que durante este brote de violencia desde hace más de dos meses, ha impactado en el turismo que llega a la capital del estado, y en consecuencia en el sector hotelero.

“Ayer nos comentaban algunos hoteleros que actualmente se encuentran funcionando al 15 por ciento, cuando en estas en esta temporada ordinariamente trabajaban al 50 o 60 por ciento de sus capacidades ...en pocas palabras se están sosteniendo a como pueden este con ese 15 por ciento de ingresos para la nómina y para no generar más desempleo del que ya ha generado actualmente esta circunstancia de violencia”.

“Desafortunadamente la circunstancia de violencia afecta el turismo, por supuesto que lo afecta no nada más en función de la feria la circunstancia de violencia ha levantado diferentes declaratorias alertas”.

“Culiacán debería de estar convertida en este momento, fuera de esta circunstancia de violencia, en una ciudad de negocios en una ciudad turística tenemos mucho que ofrecer aquí en Culiacán”, apuntó.