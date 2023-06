CULIACÁN._ Las autoridades deben decir cuánto sería el presunto daño a las finanzas de la Universidad Autónoma de Sinaloa, opinó el Diputado Sergio Mario Arredondo Salas.

“Los sinaloenses necesitamos conocer que si existe un daño, durante todos estos años, a la universidad; tiene que ser dimensionado”, expuso.

“Que Sinaloa tenga claro qué es lo que ha sucedido en la Universidad Autónoma de Sinaloa, con mucha especificidad, en el manejo de recursos públicos”.

Arredondo Salas señaló que el informe debe abarcar la actual administración del Rector Jesús Madueña Molina y las anteriores recientes.

Destacó el trabajo de la UAS en la formación de las y los jóvenes, en el área de investigación, pero es una responsabilidad inherente de la institución; agregó que no está cuestionando que la universidad no haya acatado su compromiso social, pero eso no le quita la obligación de rendir cuentas.

“Lo que no podemos permitir también es que una autoridad intente entremezclar el trabajo fundamental, legítimo y obligado que tiene de cara a la sociedad una institución de enseñar, de dar formación a los jóvenes, con la administración de los recursos públicos”, apuntó.

Este año la UAS se negó a que la Auditoría Superior del Estado revise los recursos propios que genera la institución, argumentando que no tiene facultad.

Tras la negativa de entregar información, el Rector Madueña Molina y el abogado general de la UAS, Robespierre Lizárraga Otero, fueron denunciados penalmente por la ASE por abuso de autoridad.