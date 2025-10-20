Autoridades deben reconocer y remontar desapariciones forzadas en Mazatlán: CEDH Sinaloa

CULIACÁN._ El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Óscar Loza Ochoa, llamó a las autoridades a reconocer la gravedad de las desapariciones forzadas en Mazatlán y trabajar para revertir la situación, ante el repunte de casos registrados en los últimos meses.

Recordó los casos más recientes en el puerto como el de María de los Ángeles Valenzuela, buscadora de personas que fue privada de su libertad, el martes 14 de octubre en la colonia Salvador Allende.

Así como la desaparición del joven sinaloense Carlos Emilio Galván Valenzuela, de 21 años de edad, visto por última vez la madrugada del 5 de octubre, al salir de un establecimiento nocturno en el puerto.

“En Mazatlán pues una de las cosas que tiene que reconocer la autoridad y trabajar arduamente para remontar esa situación es el problema de las desapariciones forzadas”.

“Mazatlán ha repuntado en los últimos meses, hay dos casos que todo mundo conoce: el de María de los Ángeles Valenzuela... para nosotros es gravísimo. Todas son muy graves, obviamente, pero el hecho que toque a una rastreadora habla del impacto que habría para todos los colectivos [de búsqueda]”, explicó.

Señaló que en la zona sur del estado se han registrado varios casos de mujeres desaparecidas, lo que genera preocupación.

“De Durango hablan que son siete casos y de los que se dan en general en el sur del estado hay varias mujeres que también es otro asunto que llama poderosamente la atención”, advirtió.

Loza Ochoa precisó que la CEDH ha mantenido comunicación con los colectivos de búsqueda del puerto y con el Gobierno del Estado, aunque no con el gobierno municipal.

“Con ellos no [el Gobierno municipal de Mazatlán], hemos estado más con el Gobierno del Estado y con las señoras que están en el colectivo de Mazatlán”.

El titular de la CEDH subrayó que, aunque no se debe fomentar una imagen negativa del puerto, las autoridades tienen la responsabilidad de enfrentar el problema con firmeza y sensibilidad.

“Yo no haría propaganda en contra desde luego, creo que debe seguir funcionando la economía, pero sí debe haber un trabajo más profundamente aplicado en el tema de la desaparición forzada”.