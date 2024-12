Autoridades deben respetar decisión de familias a no denunciar desapariciones, defiende Subsecretaria de Derechos Humanos

Por cuestiones de legalidad, las autoridades del Estado deben respetar que una familia decida no denunciar las desapariciones de personas, respondió la Subsecretaria de Derechos Humanos del Gobierno de Sinaloa, Patricia Figueroa Sauceda, a un presunto subregistro de personas no localizadas.

El 27 de noviembre, colectivos de búsqueda se manifestaron en Palacio de Gobierno y acusaron una falta de atención del Estado en la crisis de seguridad, además de señalar que hay un subregistro, y en realidad habrían desaparecido mil 200 personas, y no 600 como se informa de manera oficial.

“Son muchas las personas que se acercan directamente a la Comisión de Búsqueda. También hay que tomar en cuenta, y la Ley lo señala, cuando la familia no quiere que se emita, decida que no se emita por su propia protección, porque así lo deciden, una cédula de búsqueda no se emite”.

“Esas tres vías por las cuales puede o no publicarse una cédula de búsqueda, hay que respetar. No podemos estar con comunicación rota entre las instancias, porque entonces no funciona”, dijo Patricia Figueroa.

Explicó que es esa abstención de las familias lo que motivaría una variación entre las cifras de colectivos, e incluso entre las propias autoridades.

Por otro lado, aseguró que las instancias gubernamentales mantienen respaldo hacia los diferentes grupos de búsqueda de personas, que continúan sus labores de rastreo en medio de una crisis de seguridad en Sinaloa.

“Estamos trabajando, no solo con la Ley en la mano, sino también con el corazón en la mano, porque estos trabajos tienen que ser inmediatos, expeditos y de mucho compromiso, que es precisamente lo que se los ha señalado, lo que se nos ha pedido, y lo hacemos así”, afirmó.