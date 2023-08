Estos talleres se realizan en la Escuela Normal de Especialización del Estado de Sinaloa, en la Escuela Normal de Sinaloa y en los Centros de Maestros que hay en el Estado.

“Sí, les felicito, me gustó la dinámica que implementaron, nosotros confiamos mucho en ustedes. Queremos que no solamente se modifique el modelo de enseñar y aprender, sino que también esa idea que se tuvo históricamente de que el maestro de educación básica no se le daba la categoría de profesionista, de un profesional, como sí en los niveles de educación media superior y superior”, señaló Domínguez Nava.