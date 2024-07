México que ha sido tradicionalmente un País que ha dado asilo a tantos extranjeros pues hoy es incongruente porque ni siquiera investigan cuál es el estatus en el que quedarían de regresarse a sus países estas personas, criticó el defensor de derechos Humanos Óscar Loza Ochoa.

“Nuestra autoridades de inmigración mexicanas son muy pero muy duras y ahí no ha habido cambios de política federal, al contrario. Por las presiones de los gringos lo primero que pensamos es en deportar a estas personas”.

“Hay un problema esencial, fundamental, primero deber de verse si no hay ningún riesgo en su integridad física y moral con el regreso a sus Países porque no pocos vienen huyendo no solo de una violencia en general sino que se ha dado en particular y con particular saña con ellos y con sus familias de tal manera que regresarlos es ponerlos otra vez en riesgo”.

En las últimas dos semanas, en Sinaloa han localizado a dos grupos de personas migrantes extranjeros y otro más entre los límites del estado y Sonora que eran transportados en la caja de un tráiler.

Escuinapa

El primero de ellos fue el 2 de julio cuando se reportó el rescate de 31 personas migrantes extranjeros en Escuinapa. Una primera versión manejó que las personas habían estado secuestradas, y días después el Gobernador, Rubén Rocha Moya dijo que estaban refugiados.

Se habló de cuatro personas de Honduras, ocho de China, una de Brasil, dos de Ecuador, tres de El Salvador, cuatro de Guatemala, y nueve mexicanos.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Migración en Sinaloa, 22 de las 31 personas encontradas fueron enviadas a Villahermosa, Tabasco, para ser atendidos por la Comisión Estatal de Víctimas.

“Entonces, a mí me preocupó saber que ya los tenían en Chiapas en dos por tres, o sea, tanta diligencia, tanta preocupación por quedar bien con los gringos”, dijo Oscar Loza.

Migrantes africanos

El 5 de julio, en el Campo El Diez se localizó a 62 personas extranjeras de origen africano en un campestre de la localidad.

Según la Secretaría de Seguridad Pública Estatal los extranjeros se dirigían rumbo a Estados Unidos en un autobús, pero tras descomponerse alquilaron una vivienda mientras esperaban su reparación.

El grupo que no tenía ni media hora en el lugar estaba compuesto por 51 hombres, 8 mujeres y 3 niños de países de África como Togo, Sudán, Guinea, Ghana, Mauritania y Mali. Todos, bien de salud.

Todos fueron enviados a Mazatlán al INM para ser repatriados a sus Países.

“Ni siquiera se investiga y conste que tenemos a los embajadores en todos los Países, ni siquiera se investiga cuál sería la situación de regresar a ellos en esas circunstancias”.

“Del continente africano por ejemplo, debe haber guerra internas en cuando menos 12 Países, entonces, regresarlos en esas condiciones debe ser altamente riesgoso para la integridad de ellos”, comentó.

El último fue registrado en los límites entre Sonora y Sinaloa tras volcarse un tráiler que transportaba a cerca de 135 en la caja.

El tráiler perdió el control a la altura del ejido Francisco Sarabia, en Navojoa, Sonora y dejó como saldo a 15 personas de gravedad.