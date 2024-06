En ese sentido, la secretaria de Bienestar y Desarrollo Sustentable, Maria Inés Pérez Corrales señaló que actualmente la sequía que padece el estado se debe en gran medida a la deforestación urbana y al poco interés por sembrar especies en la ciudad.

”Hablar de arborización, de reforestación es hablar de evitar que haya más sequías, entonces es necesario que nosotros desde nuestras casas plantemos un arbolito, lo dice la ley, hay que tener un árbol por casa”.

”Ahorita vemos colonias enteras que han tumbado todos los árboles y nos quejamos de que haya sequía cuando no vemos claro que esto es un ciclo, no hay árboles, no hay lluvia y padecemos todas y todos”.

En la entrega también participó Roberto Alfonso Zazueta Tapia, gerente General de Japac y Alin Cristabel Guerra García secretaria de bienestar del Ayuntamiento de Culiacán.

Roberto, fue el primer conductor en recibir tres especies de árboles donados, expresó que la idea resulta sencilla y útil ya que es muy difícil que las personas decidan invertir económicamente en un ejemplar.

”Nadie quiere pagar por un árbol, así que regalarlos es una manera más fácil, así es que adelante”.