Autoridades se encuentran verificando reportes de presuntos ataques con explosivos en Tepuche

Tras los reportes ciudadanos sobre presuntos ataques con explosivos ocurridos la noche del jueves en la sindicatura de Tepuche, al norte de Culiacán, la Vocera de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, Verona Hernández Valenzuela, señaló que hasta el momento no existen datos confirmados sobre los hechos.

La funcionaria explicó que las autoridades recibieron reportes sobre posibles detonaciones en la zona y que actualmente se realizan verificaciones para determinar si existe algún indicio delictivo.

“Se recibieron reportes y se está verificando por parte de la autoridad si hay algún indicio delictivo en la zona”, precisó Hernández Valenzuela.

Añadió que en la región se mantienen recorridos permanentes de unidades federales, y que son estas corporaciones las encargadas de atender la situación y confirmar si hubo alguna actividad irregular.

“Son recorridos permanentes de las unidades federales, que son las que se ubican en el área. Estamos esperando a que ellos informen si recibieron alguna situación o resultado de estos operativos permanentes que mantienen en esa zona”, puntualizó.

Hasta el momento, las autoridades de seguridad pública no han reportado personas lesionadas ni daños materiales derivados de estos presuntos ataques.

Los videos que circulan en redes sociales muestran destellos y sonidos de detonaciones que, de acuerdo con los pobladores, habrían sido provocadas por artefactos explosivos lanzados desde drones.

Tepuche una de las sindicaturas donde en años anteriores se han registrado enfrentamientos y presencia de grupos armados, permanece bajo vigilancia de corporaciones estatales y federales mientras se confirma la veracidad de los reportes.