Autoridades y empresarios buscan construcción de un aeropuerto para Altata, Navolato

Autoridades de Sinaloa y empresarios estudian un proyecto para construir un aeropuerto en la bahía de Altata, en Navolato, como estrategia para impulsar el turismo en el puerto.

La asociación Empresarios Unidos por Navolato ventiló que este trabajo estaría a cargo de manera mancomunada por el Estado e iniciativa privada, como parte de una estrategia en la que también se contempla la construcción de nuevos hoteles en Altata.

“Lo que hay ahorita es prácticamente el anuncio de un aeropuerto de 1.2 kilómetros para el puerto de Altata, va a tener su primer aeropuerto, es uno similar al que está sobre la carretera Culiacán-Navolato actualmente”.

“Los detalles y todo eso los están cocinando apenas lo anunció el Alcalde, y seguramente es una obra de Gobierno del Estado en colaboración con la iniciativa privada. Yo creo que esta es una sorpresa para el apoyo, la inversión que viene a Navolato”, expresó el representante del organismo, Jorge Quevedo Beltrán.

Además de ello, apuntó, los planes incluyen la habilitación de un puerto naval para que puedan recibirse embarcaciones como yates de tamaño mediano, y con ello añadir otro atractivo al sitio.

“Se habla también ya de la construcción de algunos hoteles, esperemos que esta crisis social, en cuanto termine, hablemos de que está regresando ya el turismo a lo local”, dijo.

No obstante, indicó que la administración arrastra labores pendientes con infraestructura que ya existe, como rehabilitar partes del Malecón de Altata, así como el Mirador que se encuentra en el destino turístico.

“Está pendiente lo del tema de la remodelación del Mirador, el Mirador ahora creo que será ocupado por la promotora de turismo de la bahía de Altata, que después de ocho años regresa a Navolato y cuya finalidad será detonar el turismo y realizar actividades como estas”, comentó Quevedo Beltrán.