Autorizan cuatro proyectos de inversión por $932.9 millones en Sinaloa

La Comisión Dictaminadora de Estímulos Fiscales del Estado autorizó cuatro nuevos proyectos de inversión para los municipios de Culiacán, Ahome y Mazatlán, que en conjunto representan una inversión de 932.91 millones de pesos y la generación proyectada de 234 empleos, informó la Secretaría de Economía.

Indicó que durante la sesión 244 de la Comisión Dictaminadora de Estímulos Fiscales del Estado de Sinaloa se aprobaron los proyectos, que serán respaldados mediante los Certificados de Promoción Fiscal del Estado de Sinaloa, un esquema de estímulos dirigido a impulsar inversiones productivas.

De acuerdo con la información presentada, la proyección laboral contempla 227 empleos eventuales y siete permanentes.

La directora de Competitividad e Innovación Empresarial de la Secretaría de Economía, Daniella Torres, señaló que los Ceprofies buscan brindar certeza a las empresas durante el desarrollo de sus proyectos de inversión y dar seguimiento a su ejecución.

“Los Ceprofies son un mecanismo que permite acompañar a las empresas durante el desarrollo de sus proyectos de inversión, brindando certeza y seguimiento a quienes deciden invertir en Sinaloa. Cada proyecto aprobado representa nuevas oportunidades para el desarrollo de las regiones y fortalece el dinamismo económico del Estado”, señaló.

Además de autorizar los nuevos proyectos, la Comisión revisó los informes semestrales y los resultados de inspecciones realizadas a inversiones que ya cuentan con este tipo de estímulos, con el objetivo de verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos.

Los Certificados de Promoción Fiscal son un mecanismo mediante el cual el Gobierno del Estado otorga incentivos fiscales a proyectos de inversión considerados estratégicos para fomentar la actividad económica y el desarrollo regional.