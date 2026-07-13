Autorizan mil 121 centros de canje para programa gratuito de uniformes, útiles y calzado escolar en Sinaloa

El Comité Estatal Operativo del Programa de Dotación Gratuita de Uniformes, Calzado Deportivo y Útiles Escolares autorizó mil 121 centros de canje y proveedores que participarán en la entrega de apoyos para el ciclo escolar 2026-2027, con el propósito de garantizar una distribución ordenada y oportuna para estudiantes de educación básica en los 20 municipios de Sinaloa.

Durante la sesión del Comité, encabezada por la secretaria de Educación Pública y Cultura, Gloria Himelda Félix Niebla, se aprobaron 592 centros de canje para uniformes escolares, 408 para útiles escolares y 121 proveedores para la distribución de calzado deportivo, beneficio dirigido a niñas y niños de preescolar.

La funcionaria explicó que los establecimientos autorizados podrán consultarse en la plataforma oficial del programa para que madres, padres de familia y tutores identifiquen el punto de canje que les corresponde.

Félix Niebla señaló que la autorización de los centros busca fortalecer la logística del programa y asegurar que los apoyos sean entregados antes del inicio del próximo ciclo escolar, cuya fecha tentativa de arranque es el 31 de agosto.

Ante las dudas expresadas por algunas familias sobre una posible afectación del programa derivada de la entrega de la Beca Universal “Rica Cetina”, la titular de la SEPyC afirmó que el Gobierno del Estado mantendrá la dotación gratuita de uniformes, útiles escolares y calzado deportivo, al tratarse de un programa independiente.

Indicó que la coordinación entre las dependencias que integran el Comité Estatal Operativo permitirá que la distribución se realice en tiempo y forma, con el objetivo de respaldar la economía de las familias sinaloenses al inicio del ciclo escolar.

La SEPyC informó que la selección de los centros de canje se realizó considerando la capacidad operativa de los proveedores, su infraestructura y la demanda de atención en cada municipio, a fin de facilitar el acceso oportuno a los apoyos.

En la reunión participaron representantes del Congreso del Estado, de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, de la Secretaría de Desarrollo Económico y de otras instituciones que forman parte del Comité Estatal Operativo del programa.