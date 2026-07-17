$!Avala Cabildo de Culiacán 30 jubilaciones y retiros de policías municipales

CULIACÁN._ En el marco de la reciente sesión ordinaria, el Cabildo de Culiacán, encabezado por la Alcaldesa Ana Miriam Ramos Villarreal, aprobó 30 jubilaciones y retiros para elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

Uno de los puntos centrales del orden del día fue la presentación de los dictámenes correspondientes a 20 solicitudes de pensión por retiro anticipado.

La regidora Norma Leticia Alvarado Rodríguez, como integrante de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, fue la encargada de exponer el resolutivo ante el Pleno.

Los expedientes involucran a agentes adscritos a la Dirección de Policía Municipal Preventiva, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

“Se aprueba la solicitud de jubilación por retiro anticipado de 20 integrantes de la institución policial municipal al servicio de la dirección de Policía Municipal preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal”, compartió Alvarado Rodríguez.