$!Avala Cabildo de Culiacán 30 jubilaciones y retiros de policías municipales

CULIACÁN._ En el marco de la reciente sesión ordinaria, el Cabildo de Culiacán, encabezado por la Alcaldesa Ana Miriam Ramos Villarreal, aprobó 30 jubilaciones y retiros para elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.
Uno de los puntos centrales del orden del día fue la presentación de los dictámenes correspondientes a 20 solicitudes de pensión por retiro anticipado.
La regidora Norma Leticia Alvarado Rodríguez, como integrante de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, fue la encargada de exponer el resolutivo ante el Pleno.
Los expedientes involucran a agentes adscritos a la Dirección de Policía Municipal Preventiva, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.
“Se aprueba la solicitud de jubilación por retiro anticipado de 20 integrantes de la institución policial municipal al servicio de la dirección de Policía Municipal preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal”, compartió Alvarado Rodríguez.
Durante la exposición se resaltó que cada una de las solicitudes fue sometida a un análisis riguroso para verificar el cumplimiento de los años de servicio y los requisitos de edad establecidos en la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa y la normativa municipal vigente.
Tras abrirse el espacio para posibles aclaraciones o correcciones, los regidores otorgaron su respaldo total a la medida mediante una votación unánime.
Posteriormente, el cuerpo edilicio abordó un segundo bloque de temas laborales presentados por la regidora Guillermina López Escobar.
En este apartado, la Comisión de Trabajo y Previsión Social puso a consideración del Pleno los dictámenes relativos a 10 solicitudes de jubilación para elementos de la Policía Municipal preventiva.
Al igual que en el caso anterior, la propuesta se fundamentó en el marco jurídico que rige la administración pública y la seguridad en la entidad, confirmando que los oficiales cumplieron con la totalidad de las obligaciones legales para acceder a este derecho.
“La Comisión de Trabajo y Prevención Social autoriza 10 solicitudes de jubilación de integrantes de elementos de Policía Municipal preventiva por cumplir con los requisitos establecidos en la normatividad vigente”, señaló López Escobar.
La Alcaldeasa sometió el asunto a votación, resultando en una aprobación unánime que formaliza el proceso administrativo para este grupo de trabajadores.
Con estas aprobaciones, el Ayuntamiento de Culiacán atiende las demandas históricas del personal de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.