Avalan convocatoria para integrar el Cabildo Juvenil 2026 en Culiacán

El Ayuntamiento de Culiacán aprobó la convocatoria para integrar el Cabildo Juvenil 2026, que estará conformado por 15 representantes de entre 12 y 29 años de edad.

La convocatoria fue aprobada este viernes durante sesión ordinaria de Cabildo, mediante un dictamen presentado por las Comisiones Unidas de Educación y de Juventud, Cultura Física y Deporte.

El ejercicio busca abrir espacios de participación para que jóvenes de colonias, comunidades y sindicaturas expongan propuestas sobre las necesidades de sus entornos.

Entre los temas contemplados están educación e inclusión, medio ambiente, deporte, servicios públicos, seguridad, construcción de paz, desarrollo económico, innovación y protección animal.

Las personas seleccionadas podrán presentar iniciativas y planteamientos relacionados con asuntos de interés público, además de involucrarse en el funcionamiento del Gobierno municipal.