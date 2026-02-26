Avalan diputados en Sinaloa reforma que reduce jornada laboral a 40 horas

La reforma constitucional que establece la jornada laboral de 40 horas semanales fue avalada por diputadas y diputados en el Congreso del Estado en Sinaloa.

De esta forma, la propuesta dio un paso más, ya que para poder entrar en vigor deberá contar con el aval de la mayoría de las Legislaturas locales y de la Ciudad de México.

La minuta contiene el Decreto aprobado, el cual reforma y adiciona las fracciones IV y XI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política, para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales.

La reforma corresponde a una iniciativa de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.

La reforma aprobada determina que la jornada laboral será de cuarenta horas semanales.

Por cada seis días de trabajo las personas trabajadoras deberán disfrutar por lo menos de un día de descanso con goce de salario íntegro.

Cuando por circunstancias extraordinarias deban aumentarse las horas de la jornada, se abonará como salario por este tiempo un 100 por ciento más de lo fijado para las horas ordinarias.

El trabajo extraordinario no excederá de 12 horas en una semana, las cuales podrán distribuirse en hasta cuatro horas diarias, en un máximo de cuatro días en ese periodo.

La prolongación del tiempo extraordinario que supere lo establecido, obliga a la persona empleadora a pagar 200 por ciento más del salario que corresponda a las horas de la jornada ordinaria conforme a lo señalado en la Ley de la materia.

Además, las personas menores de 18 años no podrán laborar tiempo extraordinario.

En el régimen transitorio se indica que la duración de la nueva jornada se alcanzará de manera gradual, a partir del presente año, de modo que en 2026 la jornada sea de 48 horas; en 2027, 46; en 2028, 44; 2029, 42, y para 2030, en 40 horas.

En ningún caso la reducción de la jornada laboral implicará la disminución de sueldos, salarios o prestaciones de las personas trabajadoras.

Este Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y el Congreso de la Unión deberá realizar las reformas a la legislación secundaria en un plazo de 90 días a partir de la publicación del presente Decreto.