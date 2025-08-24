$!Avances en investigación del asesinato de Humberto Millán apuntan a político sinaloense, dice su hijo

CULIACÁN._ En el 14 aniversario luctuoso del eriodista sinaloense Humberto Millán Salazar, su hijo, César Millán Lafarga, aseguró que hay avances en la investigación de su asesinato que apuntan hacia un político de Sinaloa.
“Lo que en un inicio mencionábamos en aquellos años, siempre he dicho que mi papá hablaba de política, muy poco le interesaba el tema del narco. Si hablaba del narco era porque tenía que ver con políticos”, sostuvo.
“Es la única línea de investigación... todo indica que un político fue”.
El director del portal Adiscusión, antes liderado por Millán Salazar, recordó que desde el inicio se mencionaron a ciertos políticos como posibles responsables, pero las autoridades no profundizaron en esa línea.
- ¿Un político sinaloense?
- Mi papá era sinaloense, en su momento, digo para no repetir, se menciona a ciertos políticos, es parte de lo mismo.
Millán Lafarga señaló que este avance en el caso le fue informado por la Fiscalía Especializada contra Delitos de Libertad de Expresión y Derechos Humanos.
“Hay esperanza, nunca la hemos perdido. Año con año hemos exigido justicia y, como les digo, es reclamo para honrar su memoria”, apuntó.
El asesinato de Humberto Millán
El 24 de agosto de 2011, Humberto Millán Salazar, periodista especializado en la cobertura política y director del portal digital Adiscusión, fue privado de la libertad alrededor de las 06:00 horas cuando salía de su oficina en la colonia Canaco para dirigirse a la estación radiofónica donde colaboraba.
Un grupo armado lo interceptó junto a uno de sus hermanos, a quien convenció de liberar.
Un día después, la Policía Ministerial localizó su cuerpo en un campo agrícola conocido como Morelia, al norte de Culiacán.
Desde entonces, las investigaciones no han esclarecido el crimen.