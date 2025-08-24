$!Avances en investigación del asesinato de Humberto Millán apuntan a político sinaloense, dice su hijo

CULIACÁN._ En el 14 aniversario luctuoso del eriodista sinaloense Humberto Millán Salazar, su hijo, César Millán Lafarga, aseguró que hay avances en la investigación de su asesinato que apuntan hacia un político de Sinaloa.

“Lo que en un inicio mencionábamos en aquellos años, siempre he dicho que mi papá hablaba de política, muy poco le interesaba el tema del narco. Si hablaba del narco era porque tenía que ver con políticos”, sostuvo.

“Es la única línea de investigación... todo indica que un político fue”.

El director del portal Adiscusión, antes liderado por Millán Salazar, recordó que desde el inicio se mencionaron a ciertos políticos como posibles responsables, pero las autoridades no profundizaron en esa línea.