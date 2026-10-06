Avanza 10% construcción del Hospital de Especialidades del IMSS en Sinaloa

La construcción del nuevo Hospital de Especialidades del Instituto Mexicano del Seguro Social en Sinaloa registra un avance de alrededor del 10 por ciento y se prevé que esté concluido en diciembre de 2028, informó Tania Clarissa Medina López, delegada del IMSS en Sinaloa.

“En la construcción del nuevo hospital estamos en un 10 por ciento de avance, pero vamos bien”, señaló.

Explicó que el proyecto contempla cinco edificios y que los trabajos ya avanzan en parte del primer piso.

“Hay que recordar que son cinco edificios y que está muy avanzado para cuando ya esté”, indicó.

El nuevo hospital contará con 38 especialidades y un área de hemodiálisis con 30 máquinas, además de que se sumará al otro hospital regional para ampliar la capacidad de atención del IMSS en Sinaloa.

“Va a tener 38 especialidades, va a tener hemodiálisis, 30 máquinas de hemodiálisis. Es un hospital que nos va a ayudar mucho, se va a sumar al otro hospital regional”, dijo Medina López.

Precisó que la infraestructura no estará limitada a la atención de pacientes de una sola región, sino que también apoyará a derechohabientes de distintos puntos del estado.

“Va a ser un hospital que también va a apoyar a todo el estado”, sostuvo.

La ampliación de infraestructura, destacó, permitirá incrementar el número de camas y quirófanos disponibles y fortalecer la formación de médicos especialistas.

“Ya somos terminal de ocho especialidades aquí en Sinaloa, en el Seguro Social, entonces eso hace que se formen más médicos, tanto de diferentes especialidades”, explicó.

Agregó que el incremento en la capacidad hospitalaria permitirá atender parte de la demanda que actualmente enfrenta el instituto.

“Vamos a ganar más camas, vamos a ganar más quirófanos”, señaló.

Medina López también hizo un llamado a los derechohabientes a utilizar las unidades de medicina familiar para padecimientos que no constituyan una emergencia, con el propósito de evitar la saturación de los servicios de urgencias.

“Yo quiero aprovechar, ustedes que siempre son mi portavoz, en que las personas utilicen bien los servicios de urgencias”, expresó.

Recordó que el IMSS cuenta con unidades que brindan consulta los sábados y domingos.

“Hay consulta de medicina familiar sábados y domingos para cuadros gripales, infecciones urinarias, controles de diabetes, de hipertensión”, explicó.

El servicio de urgencias debe utilizarse cuando existe riesgo para la vida del paciente, un órgano o alguna función, añadió, por lo que llamó a la población a recurrir a medicina familiar cuando se trate de padecimientos que pueden ser atendidos mediante consulta ordinaria.

“Hay que recordar que el servicio de urgencias es aquel que pone en peligro la vida del paciente o el órgano o alguna función”, dijo.

Medina López indicó que actualmente existen 10 unidades en el estado que operan los sábados y domingos, por lo que pidió a los derechohabientes aprovechar estos servicios y evitar acudir de madrugada únicamente para obtener una ficha.