$!Avanza al 80% la construcción del nuevo Malecón del Río Culiacán

Con una inversión que asciende a los mil 100 millones de pesos, el Gobierno del Estado realizó la construcción del nuevo malecón en la margen izquierda del río Culiacán que actualmente presenta un avance del 80 por ciento. Raúl Francisco Montero Zamudio, titular de la Secretaría de Obras Públicas, informó durante un recorrido de supervisión que los seis kilómetros de vialidad del malecón estarán finalizados el próximo 11 de octubre. No obstante, se estima que el puente, sobre el bulevar Pedro Infante, quede listo hasta marzo de 2027.







“Es la obra más importante de todas las administraciones que ha habido, nunca ha existido una obra como esta en Sinaloa en una sola administración, ni con mayor longitud, ni con mayor monto de inversión, no solo de esta administración, de todos los periodos anteriores, ésta es la obra más importante en Sinaloa, no hay precedente de una obra así”, afirmó Montero Zamudio. Como parte de los trabajos de la tercera etapa, que incluye un distribuidor vial para conectar con la colonia Juntas de Humaya, las autoridades anunciaron modificaciones en la circulación. A partir de la noche de este lunes, el tramo del bulevar Pedro Infante que va desde el Puente Negro hasta la avenida Jorge Julián Chávez Castro sufrirá restricciones. “El total de esta etapa, que es el puente y el acceso del Congreso al Chávez Castro, lo vamos a terminar en marzo del 2027, y como ya lo hemos venido comentando, el malecón que iniciamos el año pasado lo vamos a terminar el 11 de octubre”, informó.



