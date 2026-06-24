Avanza al 90% la comercialización del maíz; productores esperan apoyos federales pendientes: AARC

La comercialización del maíz correspondiente al ciclo agrícola 2025-2026 registra un avance cercano al 90 por ciento en la Asociación de Agricultores del Río Culiacán, informó su presidente, Roberto Bazúa Campaña, quien señaló que los productores mantienen la expectativa de recibir los apoyos federales que aún están pendientes.

“La comercialización del maíz está prácticamente al 90 por ciento, ya comercializado el maíz de la que se captó en la asociación. Hay un poco de maíz disponible, pero realmente todo ya tiene cliente”, expresó.

Respecto a los apoyos para los productores, indicó que los recursos estatales comenzaron a entregarse, mientras continúa la espera de los incentivos comprometidos por la Federación.

“Empezaron a fluir los apoyos de Gobierno del Estado, los 400 pesos, y lo que sigue es que fluya el apoyo federal, eso es lo que todavía falta”, señaló.

Bazúa Campaña realizó un balance del ciclo agrícola que está por concluir y lo describió como una temporada marcada por condiciones climáticas poco favorables para la producción.

Explicó que la ausencia de bajas temperaturas durante el invierno afectó el desarrollo de diversos cultivos, particularmente el maíz.

“Es una temporada atípica en cuestión de clima. Como todos saben, no hizo frío en invierno y eso trajo mala polinización en el maíz; incluso en las hortalizas todos los cultivos rindieron menos en general que años anteriores por cuestiones del clima”, comentó.

A ello se sumaron las lluvias registradas durante enero, las cuales propiciaron la aparición de enfermedades en las zonas de cultivo.

“Recuerden que en enero llovió y trajo enfermedades en los campos”, agregó.

El dirigente agrícola señaló que los rendimientos menores coincidieron con un contexto económico complicado para los productores, derivado del comportamiento de los mercados agrícolas y del incremento en los costos de producción.

“Además de la baja productividad, el tema del precio de los granos no ha sido favorable, los costos de producción se han incrementado y los precios de los granos no han subido lo necesario para obtener la rentabilidad”, manifestó.

Durante su mensaje a los agricultores, Bazúa Campaña llamó a mantener la unidad del sector para enfrentar los retos de los próximos ciclos productivos.

“Yo hago un llamado a todos los agricultores, primero que nada a mantenernos unidos”, expresó.

Asimismo, destacó la importancia de administrar de manera responsable los recursos hídricos ante la incertidumbre sobre la disponibilidad de agua para el siguiente ciclo agrícola.

“Tenemos que ver muy de cerca el cuidado del agua. Empezó a llover temprano en Culiacán, en la zona, pero no significa que vaya a haber abundante agua. Entonces tenemos que cuidar el agua todos”, dijo.

El presidente de la AARC también consideró que es momento de explorar opciones distintas al maíz para diversificar la producción agrícola en la entidad.

“Yo creo que es momento de buscar cultivos alternativos del maíz. Siempre hemos estado viendo maíz, maíz, maíz. Yo creo que es momento de buscar alguna otra alternativa”, comentó.

Entre las opciones que actualmente se encuentran bajo evaluación mencionó el girasol, cultivo que la asociación ha comenzado a probar debido a sus requerimientos hídricos.

“Nosotros hemos probado el girasol, no tenemos todavía los resultados, estamos en fase de prueba. Yo creo que puede ser una opción, es un cultivo de baja demanda de agua”, indicó.

Bazúa Campaña señaló que cada ciclo agrícola representa nuevos desafíos para los productores y que, pese a las dificultades enfrentadas durante la temporada, el sector continúa preparándose para el próximo periodo de siembras.

“Cada año es diferente. Este año enfrentamos un año muy difícil, pero con esfuerzo, con unidad y agradeciendo a Dios por lo que tenemos, tenemos que salir”, concluyó.