Avanza ampliación de la ASE con inversión de $90 millones

La ampliación de las instalaciones de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa ya se encuentra en su tercera etapa de construcción, como parte de un proyecto que contempla una inversión cercana a los 90 millones de pesos y que se prevé concluir en 2027.

La Auditora Superior, Emma Guadalupe Félix Rivera, confirmó que los trabajos avanzan en esta última fase, luego de que concluyera la segunda etapa de la obra y fuera licitada la tercera y última parte del proyecto.

Aclaró que la construcción de esta ampliación corresponde al Congreso del Estado de Sinaloa, mientras que los recursos han sido ejercidos de manera gradual a través de las distintas etapas contempladas en el proyecto.

Explicó que la ampliación resulta necesaria ante el crecimiento del personal, el incremento en la cantidad de documentación que debe ser analizada y la saturación que actualmente presentan algunas áreas de la Auditoría.

“Hay mucho personal y son muchos los documentos que se analizan; por lo tanto, los espacios, si ustedes circularan por ahí, se encuentran que hay auditores rodeados de archivos o de más información”, expresó.

Señaló que contar con instalaciones más amplias permitirá mejorar las condiciones de trabajo y fortalecer las labores de fiscalización que realiza la ASE sobre el uso de los recursos públicos.

“Vamos a distribuir las áreas. Ustedes saben que los requerimientos de las áreas jurídicas, donde se evalúan las faltas administrativas y que pueden ser delitos, son áreas que requieren un espacio y control, puesto que hay audiencias y temas que se tienen que desarrollar con total reserva o no con una interacción” señaló.

De acuerdo con la Auditora Superior del Estado, la obra, que inició en 2025 y se desarrolla en varias etapas, está prevista para concluir en 2027.