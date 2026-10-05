$!Avanza Comuna con trabajos de bacheo en Culiacán; cuadrillas municipales reparan asfalto en puntos afectados

El Ayuntamiento de Culiacán informó que realiza trabajos de bacheo en distintos sectores de la ciudad, priorizando puntos con mayores afectaciones y circulación. El objetivo es mejorar las condiciones de las vialidades, facilitando una movilidad más segura. La administración municipal atiende de forma continua las zonas donde se han detectado daños en la carpeta asfáltica. Esta acción busca garantizar la seguridad de automovilistas y peatones en las calles de la capital.









El mantenimiento de la infraestructura vial es un proceso constante en las ciudades, donde el desgaste por el uso diario y las condiciones climáticas generan afectaciones. Por ello, estas labores de rehabilitación son fundamentales para mantener la funcionalidad y seguridad de las vías. Jesús Alberto Díaz López, encargado del Departamento de Conservación y Mantenimiento de Infraestructura, explicó que la atención de estos puntos se define a partir de los reportes ciudadanos, los recorridos de supervisión y las condiciones directas de las vialidades. “Actualmente estamos trabajando en diferentes puntos de la ciudad, atendiendo las zonas donde se presentan mayores afectaciones en la carpeta asfáltica. Los trabajos se van programando de acuerdo con los reportes ciudadanos, los recorridos, la supervisión y las condiciones que encontramos directamente en las calles”, señaló Díaz López.







