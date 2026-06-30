Avanza coordinación para implementar el C5 en Sinaloa; Gobierno destinará recursos a videovigilancia

La Gobernadora Yeraldine Bonilla Valverde informó que el proyecto para la implementación del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Coordinación (C5) en Sinaloa continúa en proceso de coordinación entre el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Al ser cuestionada sobre el avance del C5, señaló que serán esas instancias las encargadas de dar a conocer el desarrollo del proyecto.

“Eso por parte del Secretariado Ejecutivo Estatal lo está coordinando con el Secretariado Ejecutivo Nacional; ellos tendrán que dar el avance que se esté realizando. Apenas el secretario ejecutivo podrá darles esa información”, declaró.

La mandataria explicó que, como parte del fortalecimiento de la estrategia de seguridad, el Gobierno Federal autorizó 454 millones de pesos para Sinaloa a través de los fondos FASP y FOFISP, recursos que serán destinados a capacitación de elementos policiales, adquisición de patrullas y equipamiento.

Añadió que el Gobierno del Estado invertirá 54 millones de pesos adicionales en infraestructura de videovigilancia, instalación de cámaras de seguridad, equipamiento tecnológico para el C4 y los centros penitenciarios, así como en la conclusión de dormitorios para elementos de la Policía Estatal Preventiva.