Avanza incorporación de rutas del transporte urbano a nueva aplicación en Sinaloa: Joel Camacho

La Federación de Autotransportes del Estado de Sinaloa trabaja de manera coordinada con la Dirección de Vialidad para realizar los últimos ajustes a la nueva aplicación móvil que permitirá a las y los usuarios consultar las rutas del transporte público.

Así lo informó el dirigente de la organización, Joel Camacho González, quien explicó que algunas rutas como Canal 3, ya fueron incorporadas a la plataforma, aunque aún faltan otras por integrarse con el objetivo de que todas estén disponibles para el próximo ciclo escolar.

Señaló que se han sostenido diversas reuniones con las autoridades; sin embargo, aún se requieren recursos para realizar adecuaciones en las unidades e incorporar la tecnología necesaria que permita integrarlas a la aplicación.

Asimismo, explicó que la incorporación de las rutas será paulatina, ya que primero las unidades deben contar con el equipo tecnológico requerido para ser integradas a la plataforma.

“Sí, la verdad que no hemos dejado de trabajar en esos temas, desafortunadamente pues no hemos tenido los apoyos necesarios pero anduve haciendo una gestión para la Secretaría de Economía pero todo lo que está en nuestras manos lo estamos haciendo y todo con la intención de darle más al tema de transporte urbano, la aplicación es una propuesta que hace el Director de vialidad y creo yo que está en muy buenos términos y que va a ser de mucho beneficio” expresó.

Añadió que el objetivo es que todas las unidades se encuentren en buenas condiciones para ofrecer un servicio más eficiente y de mayor calidad a los usuarios.

Respecto a las mejoras en los camiones tras el incremento a la tarifa del transporte público, reconoció que la falta de recursos ha complicado la modernización de las unidades, principalmente en lo referente a la instalación y mantenimiento de aire acondicionado.

No obstante, aseguró que el aumento en la tarifa ha permitido avanzar en la rehabilitación de algunos camiones, aunque todavía se requieren mayores recursos para que la totalidad de las unidades cuente con este servicio.

“No es la velocidad que nosotros quisiéramos por falta de recursos, pero estamos haciendo todo lo propio para que esto se magnifique y tenga el efecto deseado, nosotros queremos que en un futuro no muy lejano la ciudad esté dotada completamente todas sus unidades de los avances necesarios para que sea un servicio de más calidad” mencionó.

Joel Camacho González comentó que el incremento en el precio de los combustibles continúa afectando a los concesionarios, por lo que mantienen gestiones ante las secretarías de Economía estatal y federal para obtener apoyos que les permitan ofrecer unidades con aire acondicionado y en mejores condiciones para los usuarios.