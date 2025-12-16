$!Avanza intervención del crucero Rafael Buelna y Riva Palacio en el centro de Culiacán

CULIACÁN._ La intervención con pintura urbana que se lleva a cabo en el crucero de las avenidas Rafael Buelna y Vicente Riva Palacio, ubicado en el sector Centro de la ciudad, registra avances significativos.

Estos trabajos forman parte del proyecto Pasos por la paz, que tiene como objetivo principal mejorar la seguridad vial y fortalecer entornos más seguros para la movilidad colectiva, especialmente para estudiantes que transitan diariamente por la zona.

La titular del Instituto Municipal de Planeación de Culiacán (IMPLAN), Simei Jezabel Cebreros Raygoza, destacó que estas acciones responden a la necesidad de priorizar al peatón y crear condiciones que favorezcan una movilidad segura e incluyente.