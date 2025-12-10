$!Avanza limpieza de plaga invasora de lirio acuático en el río Humaya

El Ayuntamiento de Culiacán reportó avances significativos en las tareas de retiro y limpieza de la plaga invasora de lirio acuático que afecta el río Humaya, al norte de la ciudad.
Con el uso de recursos y maquinaria propios, se desarrolló una estrategia con la meta de proteger el ecosistema de la zona y optimizar el flujo del cauce.
Sorec Moisés Monárrez Félix, director de Obras y Servicios Públicos del municipio, informó que durante la tercera semana consecutiva de extracción, se han retirado alrededor de 3 mil metros cúbicos de lirio acuático del cauce.
Detalló que estas acciones se organizaron tras recibir instrucciones directas del Alcalde Juan de Dios Gámez Mendivil y que en la jornada participaron 18 trabajadores de la Comuna, de las direcciones de conservación y mantenimiento, y sistemas pluviales.
Para llevar a cabo el gran esfuerzo de limpieza, se emplea maquinaria propia del Ayuntamiento, específicamente tres camiones de volteo y dos retroexcavadoras adaptadas con cargador frontal.
“Hoy representa un gran avance, la instrucción es seguir trabajando hasta que lo eliminemos en casi su totalidad”, compartió Monárrez Félix.
La importancia de esta intervención radica en las afectaciones que el lirio acuático ocasiona al ecosistema fluvial, destacando la disminución del oxígeno disuelto en el agua, un factor que impacta negativamente la vida de los peces y otras especies acuáticas.