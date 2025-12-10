$!Avanza limpieza de plaga invasora de lirio acuático en el río Humaya

El Ayuntamiento de Culiacán reportó avances significativos en las tareas de retiro y limpieza de la plaga invasora de lirio acuático que afecta el río Humaya, al norte de la ciudad.

Con el uso de recursos y maquinaria propios, se desarrolló una estrategia con la meta de proteger el ecosistema de la zona y optimizar el flujo del cauce.

Sorec Moisés Monárrez Félix, director de Obras y Servicios Públicos del municipio, informó que durante la tercera semana consecutiva de extracción, se han retirado alrededor de 3 mil metros cúbicos de lirio acuático del cauce.

Detalló que estas acciones se organizaron tras recibir instrucciones directas del Alcalde Juan de Dios Gámez Mendivil y que en la jornada participaron 18 trabajadores de la Comuna, de las direcciones de conservación y mantenimiento, y sistemas pluviales.