Avanza pago a trigueros en Sinaloa; reportan derrama de 45 millones y gestiones federales pendientes

Con una derrama económica de 45 millones de pesos, el Gobierno de Sinaloa reportó avances en el pago a productores de trigo inscritos en el programa de precio de garantía, al confirmar que mil 500 trigueros ya han sido cubiertos, de un padrón total de 2 mil 529 registrados.

El secretario de Agricultura en Sinaloa, Ismael Bello Esquivel, explicó que los pagos pendientes no obedecen a la suspensión del programa, sino al proceso de reapertura de ventanillas y validación de expedientes, gestión realizada por el gobernador del estado ante instancias federales. Las bodegas continúan enviando documentación para su revisión y validación hasta la fecha límite establecida el 31 de diciembre ante Segalmex.

Señaló que el programa de apoyo del Gobierno de Sinaloa se mantiene activo y que el apoyo estatal de 400 pesos por tonelada ya fue cumplido en su totalidad. En contraste, permanece pendiente el pago de la cobertura federal de 200 pesos por tonelada correspondiente a la cosecha 2024, cuyo monto asciende a aproximadamente 400 millones de pesos, por lo que las gestiones continúan en la Ciudad de México.

En cuanto al apoyo de 750 pesos, se informó que los pagos correspondientes a expedientes previamente validados ya fueron concluidos. Sin embargo, se reconoció que un grupo de productores quedó fuera del proceso de validación al cierre de 2024, situación que actualmente se revisa en instancias federales ante la disponibilidad presupuestal.

El tema de los precios agrícolas volvió a colocarse en el centro de la agenda rumbo a la cosecha 2026, particularmente en el caso del maíz. Se indicó que, desde julio del año pasado, el Gobierno de Sinaloa ha planteado ante la Federación la necesidad de establecer un esquema que garantice rentabilidad a los productores, considerando las condiciones del mercado internacional y los compromisos comerciales de México.

Respecto al frijol, informó que la superficie sembrada se redujo con el objetivo de evitar la saturación del mercado. Además, se destacó la continuidad del programa estatal de almacenamiento, una estrategia orientada a ordenar la comercialización y evitar la caída de precios durante la cosecha.

En el caso del garbanzo, se dio a conocer que Sinaloa participará en la Expo de Dubái, uno de los encuentros internacionales más relevantes del sector alimentario, donde se prevé establecer contacto con compradores de distintos países. Señaló que la producción será menor este ciclo, lo que abre expectativas sobre el comportamiento del precio, aunque se mantiene el análisis del impacto del tipo de cambio.

Finalmente, informó que en el Consejo Estatal de Desarrollo Rural se acordó disminuir la siembra de frijol y garbanzo para priorizar el cultivo de maíz, con la expectativa de que el Gobierno Federal respalde a los productores, como ocurrió en la cosecha 2025 con apoyos extraordinarios para la comercialización.