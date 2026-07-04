$!Avanza reencarpetado de la calle David Alfaro Siqueiros en Culiacán

CULIACÁN._ El Ayuntamiento de Culiacán mantiene activos los trabajos de reencarpetado sobre la calle David Alfaro Siqueiros, ubicada en el fraccionamiento Finisterra.

Estas acciones forman parte de un programa permanente de mejoramiento urbano que busca reforzar la seguridad vial y prolongar la vida útil del pavimento en beneficio de los habitantes y automovilistas que circulan por la zona.

De acuerdo con la información oficial, las labores son ejecutadas por personal del área de Conservación y Mantenimiento de Infraestructura Urbana.