$!Avanza reencarpetado de la calle David Alfaro Siqueiros en Culiacán

CULIACÁN._ El Ayuntamiento de Culiacán mantiene activos los trabajos de reencarpetado sobre la calle David Alfaro Siqueiros, ubicada en el fraccionamiento Finisterra.
Estas acciones forman parte de un programa permanente de mejoramiento urbano que busca reforzar la seguridad vial y prolongar la vida útil del pavimento en beneficio de los habitantes y automovilistas que circulan por la zona.
De acuerdo con la información oficial, las labores son ejecutadas por personal del área de Conservación y Mantenimiento de Infraestructura Urbana.
El equipo técnico utiliza maquinaria especializada para rehabilitar la superficie asfáltica, la cual presentaba un desgaste natural derivado del paso del tiempo y el constante flujo de vehículos.
Con esta intervención, las autoridades municipales pretenden reducir los riesgos de accidentes causados por el deterioro del pavimento y garantizar una movilidad más eficiente en este sector habitacional.
Además de la mejora estética y funcional, el proyecto permitirá disminuir la presencia de baches y fortalecer la imagen urbana del fraccionamiento, impactando de manera directa en la calidad de vida de las familias que transitan diariamente por la vialidad.