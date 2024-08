“Que no se haga costumbre de entregar documentos, porque así ha sido en la Legislatura, de que entreguen documentos de trabajo o dictámenes, a las 24 horas o a los 25, pero nunca a las 48 o a las 36 horas. Ese es el llamado, que si queremos trabajar de frente a la ciudadanía y tener los elementos, no es a negarnos a trabajar, sino hacerlo en los tiempos debidos”, dijo.

En ese sentido, Sergio Mario Arredondo Salas mencionó que este no es un proceso del que conozcan hace un par de días, sino que es un pendiente que arrastra el Congreso desde hace meses.

“Estamos hablando de un tema que ya tiene, no una anticipación, tiene un desfase, eso es lo que hay que dejarlo con mucha claridad. No hay anticipación alguna, estamos llegando fuera de los tiempos a un mandato de Ley, y no solamente eso, estamos atendiendo iniciativas que, en algunos casos, tienen más de un año, alguna cerca de dos años”, manifestó el Diputado sin partido.

Agregó que incluso han sostenido reuniones con quienes elaboraron las iniciativas, con lo que tienen todos los elementos para continuar el proceso, puesto que ya conocen a fondo las peticiones de la comunidad universitaria.

Mónica Armenta, del PAS, recordó el juicio de amparo 262/2023 con el que la UAS quedó protegida de cinco artículos de la Ley General de Educación Superior local, y advirtió que el Parlamento de Sinaloa cae en desacato al continuar con su proceso de reforma.

Para este punto, participó el director de asuntos jurídicos del Congreso, Donato Vega Martínez, quien aseguró que no existe desacato, pues la sentencia de amparo no les prohíbe desarrollar el proceso legislativo.

“Si bien es cierto la universidad tiene autonomía, solo es una autonomía al interior de la universidad. No hay, no hay ningún mandato, de ninguna sentencia, que obligue al Congreso, y lo digo literal, que obligue al Congreso, incluso bajo una interpretación del artículo 2 de la Ley General, no hay ninguna Ley, ninguna norma, que obligue al Congreso a no hacer el proceso legislativo para armonizar las leyes de las universidades, y en este caso, de la UAS”, concluyó.