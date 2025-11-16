Avanzan acuerdos para beneficiar al campo en Sinaloa, asegura Gobierno estatal

CULIACÁN._ En Sinaloa continúan los trabajos y acuerdos para dar certidumbre a los productores, especialmente en cuanto al maíz, afirmó Ismael Bello Esquivel, Secretario de Agricultura y Ganadería estatal.

El funcionario dijo que se mantiene seguimiento tanto a los adeudos del ciclo anterior como a la planeación comercial para el próximo.

“Sí, hemos estado de forma permanente con el tema del maíz, tanto los pendientes que hay de la cosecha 2025, así como viendo cómo se va a conformar el precio para la cosecha 2026”, señaló.

Bello Esquivel explicó que, aunque apenas inicia la siembra del nuevo ciclo, se trabaja de manera anticipada para que los agricultores cuenten con un parámetro comercial.

“Lo que estamos ahorita iniciando la siembra, pero el Gobernador de forma anticipada ha buscado es que tenga el productor un precio de referencia”, comentó.

Sobre una posible nueva visita a Sinaloa por parte del Secretario de Agricultura federal, Julio Berdegué Sancristán, el funcionario estatal aclaró que aún no existe confirmación oficial.

“No tenemos todavía confirmación. Me imagino que está atendiendo el tema ya que en el Bajío la cosecha está en este momento. Nosotros estamos en un proceso de siembra. Sí, pero en cuanto tengamos la confirmación con gusto”.

Añadió que el acuerdo previo fue dar seguimiento a través de reuniones con los liderazgos del sector.

El Secretario explicó que, en paralelo al arranque del ciclo agrícola, se mantienen las acciones definidas en el Consejo Estatal de Desarrollo Rural.

“Y pues ahorita en el arranque de la siembra seguimos dándole seguimiento al programa que se hizo en el Consejo Estatal de Desarrollo Rural”, apuntó.



EL AGUA PARA EL CAMPO

Bello Esquivel aseguró que, pese a que las presas de Sinaloa no alcanzaron ni el 50 por ciento de almacenamiento, se garantiza el abasto para este ciclo agrícola.

“Sí, claro, la programación que se hace en coordinación con Agua es una programación donde se hace el reparto de los volúmenes y el suministro de la misma forma”, afirmó.

Recordó que el Gobierno estatal impulsa estrategias para ampliar la disponibilidad del recurso.

“Ahora recordemos también que el Gobernador ha venido promoviendo el rescate de agua, que es sacar agua de pozo, rescatar agua de drenajes, y este programa... nos permite sembrar otras 130 mil hectáreas en el estado con puro rescate”, dijo.

El funcionario agregó que, pese a la crisis hídrica reciente, los productores han hecho un uso más eficiente del agua.

“A pesar de la crisis hídrica que existió más drástica en los dos años anteriores, los productores se han organizado y no ha habido ni un solo incidente en el tema de agua”.