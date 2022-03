$!Avanzan en proyecto turístico de aguas termales al norte de Culiacán

El Alcalde Jesús Estrada Ferreiro expresó que de comenzarse una construcción de algún particular en la zona, el Ayuntamiento parará la obra.

“Las aguas nacionales no son privadas, son de la nación, entonces ahí hay aguas nacionales. Han intervenido reduciendo el espacio donde está ese venero, pero se va a buscar una medida porque está corriendo el agua a un lugar determinado para que digan que no es muy grande. No pueden construir sobre eso (...) va a haber socavones. No ocupamos el cabildo (para detener la construcción, protección civil puede actuar y suspender”, destacó.