Avanzan Gobierno del Estado y CFE en formalizar la ampliación de subsidio para el 2027: Gobernadora Graciela Domínguez

Culiacán, Sinaloa, a 29 de septiembre de 2026.– En seguimiento al compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para ampliar en Sinaloa el subsidio de la energía eléctrica a partir del próximo año, este martes la Gobernadora Graciela Domínguez Nava informó que el día de ayer entabló comunicación con la titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Emilia Esther Calleja Alor, para avanzar en las gestiones.

La mandataria estatal detalló que sostuvo un diálogo vía telefónica para formalizar el compromiso de que a partir del próximo mes de abril del 2027 inicie en la entidad la tarifa 1F, gestión que inició Gobierno del Estado por las altas temperaturas registradas en ese mes del presente año y el elevado cobro a los usuarios, mismo que fue respaldado por Sheinbaum Pardo en su reciente visita al estado.

“Yo ayer sostuve una reunión telefónica con la titular de CFE, para dar seguimiento al compromiso del aumento de un mes para el próximo año de subsidio, entonces, sostuvimos esta semana esta reunión telefónica con la titular”, explicó.

Domínguez Nava recordó que estos acuerdos se revisan primeramente en el tema presupuestal para analizar su viabilidad, por lo que es un gran avance que ya esté en proceso de formalizarse.

“Creo que es una excelente noticia que podamos avanzar en un mes más, porque recordemos que los altos cobros provienen de la facturación que se realizó del mes de abril, entonces vamos viendo porque también recordemos que es un tema presupuestal y queremos atender otras necesidades, también de la población y tenemos que ir gradualmente compartiendo el presupuesto para atender no solamente el tema de las altas tarifas”, indicó.

Para concluir, la gobernadora agregó que tanto las autoridades federales como estatales monitorean el comportamiento que se deriva del cambio climático para definir las medidas adecuadas para implementar en su momento.