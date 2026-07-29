$!Avenida Federalismo en Culiacán seguirá cerrada este miércoles por reparación de tubería: Japac

La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán informó que la Avenida Federalismo permanecerá cerrada al tránsito vehicular durante este miércoles, mientras continúan los trabajos de sustitución de la tubería del emisor Rubí, afectada por las lluvias registradas la madrugada del martes.

De acuerdo con la paramunicipal, hasta el momento se han sustituido 11 metros lineales de la tubería de 72 pulgadas de diámetro, la cual conduce aguas residuales.