Culiacán
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Obras

Avenida Federalismo en Culiacán seguirá cerrada este miércoles por reparación de tubería: Japac

La paramunicipal señaló que continúan los trabajos de sustitución del emisor Rubí, dañado tras las lluvias registradas la madrugada del martes
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
29/07/2026 08:08
29/07/2026 08:08

La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán informó que la Avenida Federalismo permanecerá cerrada al tránsito vehicular durante este miércoles, mientras continúan los trabajos de sustitución de la tubería del emisor Rubí, afectada por las lluvias registradas la madrugada del martes.

De acuerdo con la paramunicipal, hasta el momento se han sustituido 11 metros lineales de la tubería de 72 pulgadas de diámetro, la cual conduce aguas residuales.

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Indicó que las labores continuarán durante este miércoles, por lo que la circulación sobre la avenida Federalismo permanecerá suspendida para permitir el desarrollo de los trabajos.

Japac pidió la comprensión de la ciudadanía por las molestias ocasionadas y explicó que el cierre tiene como objetivo proteger la integridad de los automovilistas.

Asimismo, informó que personal de la Unidad de Tránsito Municipal permanece en el lugar para orientar a los conductores y dirigirlos hacia rutas alternas.

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