$!Avenida Morelos, vacía y golpeada por la violencia en Culiacán

Desde entonces, aseguran, la actividad no ha logrado recuperarse.

Sin embargo, enseguida reconoce que la situación no es la misma que en años anteriores.

Relata que antes podía incluso ahorrar para enfrentar los meses difíciles, como enero. Hoy no tiene ni para reponer un tanque de gas.

“Ayer se me acabó el gas, no trabajé, porque no hay con qué comprar.... Este día es para que nosotros descansáramos y tenemos que sacar.... Hoy vine a trabajar para poder sacar para el gas, para poder trabajar mañana”, dice.

“Estamos viviendo, como quien dice: para sobrevivir, para malcomer. Antes yo me podía dar el lujo de salir de viaje, ahora ya no”, comenta con resignación.

Además del abandono visible de la calle, Norma señala otra pérdida que impacta a muchos locatarios: la desaparición de eventos sociales.

“La ventaja de nosotros era que los moteles estuvieran llenos para que la gente viniera, esperábamos una feria. El año pasado no hubo feria. Este año no creo que haya feria”, lamentó.

Aunque es común que en vacaciones y los fines de semana bajen las ventas en el Centro, comerciantes de la Morelos aseguran que esta vez la situación se ha prolongado demasiado.

En contraste, la avenida Domingo Rubí, aledaña a esta, mantiene movimiento por la cercanía con las paradas de autobuses urbanos.

Mencionan que la violencia reciente también ha contribuido al deterioro de la actividad.

Hace apenas unos días, un ataque armado en esta misma calle, en un local que presuntamente operaba como mini casino, dejó dos hombres muertos y dos personas heridas como víctimas colaterales.

El hecho provocó temor entre los comerciantes que aún permanecen.