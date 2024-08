“El avión que llevó a Ismael ‘El Mayo’ Zambada a EU salió de una pista de fumigación cerca de Culiacán. Al menos, eso creen en la Fiscalía General de la República (FGR). El verdadero piloto es mexicano”, así lo reveló este sábado la periodista mexicano-cubana Peniley Ramírez, en su columna de opinión ‘Linotipia’, titulada ‘El piloto mexicano’ y publicada en el diario Reforma.

“Así lo indican hasta ahora los indicios de la investigación. Voló con los aparatos de radar apagados hasta que cerca de El Paso, Texas, se comunicó por radio con Ciudad Juárez y pidió autorización para aterrizar.

Juárez remitió la petición a El Paso y, antes de que lo autorizaran, otro encargado del aeropuerto cercano de Santa Teresa, Nuevo México, le respondió al avión con matrícula estadounidense, clonada, que podía aterrizar allí”, agregó la reportera.

“La semana pasada, funcionarios de la FGR fueron a Nuevo México para hacer allí una diligencia. El asunto no era menor, porque no es común que agentes mexicanos logren hacer diligencias en otro País. Y fue más bien un fiasco”, escribió la periodista.

“A los funcionarios mexicanos no les dieron videos del aeropuerto, les enseñaron algunos objetos que ‘El Mayo’ y Joaquín Guzmán usaron en el vuelo, pero no les dejaron procesar las huellas dactilares en esos objetos. Cuando lograron ver el número de serie del avión, se dieron cuenta de que era distinto al que, pocos días después de la captura, había informado el gobierno estadounidense”, detalló Ramírez.

“Cuando lograron ver el número de serie del avión, se dieron cuenta de que era distinto al que, pocos días después de la captura, había informado el gobierno estadounidense. Lo más increíble ha sido la historia del piloto. Como he publicado en varias columnas, primero la Secretaria de Seguridad divulgó el nombre de un piloto estadounidense, Larry Curtis Parker, que nada tiene que ver con el caso, que sigue esperando una disculpa de México y continúa temeroso de volver al país”, narró la periodista.

“En la investigación federal, Parker está descartado casi desde el principio. Por eso, a los funcionarios de la FGR que fueron a Nuevo México les interesaba particularmente qué había sucedido con el piloto verdadero. Y las versiones que han dado las autoridades estadounidenses, me dicen estas fuentes mexicanas, son de risa”, abundó la reportera.

“Primero, en el curso de las últimas semanas les han dado al menos tres versiones distintas sobre qué ocurrió con el piloto después de que aterrizó en Nuevo México con ‘El Mayo’ y Joaquín. La más inverosímil dice que, al aterrizar, el piloto ‘salió corriendo’ sin que nadie le pusiera mucha atención y que luego, cuando ya lo aprehendieron, no le tomaron declaraciones, no se quedaron los estadounidenses con datos de su nombre, ni sus señas, y aceptaron una petición aún más increíble: que lo deportaran de inmediato a México”, enfatizó Ramírez, en su columna de opinión.

“Otras fuentes me confirmaron que no tienen indicio de ningún piloto deportado de regreso a México en las horas posteriores al arresto del ‘Mayo’. Y la idea de que un piloto primero lleva al ‘Mayo’ secuestrado hacia su arresto y luego pide volver a México de inmediato parece, cuando menos, de película. Este jueves, la FGR divulgó en un boletín incendiario algunos detalles de esta investigación. Dijo que le pidió oficialmente a Estados Unidos datos de los radares, el vuelo, el piloto y cualquier cosa que ayude a aclarar qué pasó, pero no le han respondido”, comentó la reportera.

El cofundador del Cártel de Sinaloa confirmó en una carta difundida por su abogado, Frank Pérez, el 10 de agosto de 2024, que Joaquín Guzmán López, “El Güero Moreno” -de 38 años de edad-, hijo de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias “El Chapo”, lo emboscó en Culiacán de Rosales.

Ello cuando “El Mayo” esperaba reunirse con Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa -desde el 1 de noviembre de 2021- y con Héctor Melesio Cuen Ojeda, político asesinado el día de las detenciones de ambos capos sinaloenses, el jueves 25 de julio del mismo año.