Avistan coyote en La Primavera, en Culiacán; lo trasladan al Zoológico

Un coyote fue avistado en el sector La Primavera, al sur de Culiacán, donde permaneció desde el miércoles, de acuerdo con un reporte difundido a través de un grupo de Facebook.

El ejemplar fue observado entre la vegetación de la zona y llamó la atención de ciudadanos debido a que portaba un collar, según las fotografías compartidas en la publicación.

“Hola. No es perro, pero anda con collar y toda la cosa, ahí por si se le perdió a alguien está atrás de La Primavera por los arándanos desde el día de ayer”, señala el reporte difundido en redes sociales.

Las imágenes muestran al animal caminando por una brecha y entre vegetación.

Marco Antonio Moreno, delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en Sinaloa, confirmó que el animal fue trasladado al Zoológico de Culiacán para ser revisado por personal especializado.

“Si el ejemplar ya está en el zoológico en valoración médica”, informó el funcionario al ser consultado sobre el avistamiento.