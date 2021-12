$!Ayuda a Gente sin Fronteras entregó juguetes y kit de medicamentos a niños con cáncer del Hospital Pediátrico de Culiacán

El costo del kit es de aproximadamente 800 pesos y en ocasiones el hospital no cuenta con éste, por lo que muchos niños dejan de recibir las quimioterapias.

“Algunas veces no hay en el hospital y muchos niños no vienen a ponerse la quimioterapia porque no tienen para comprarlo”, expresó Dolores Santos Rivera, presidenta de Ayuda a Gente sin Fronteras.

La fundadora de la asociación comentó que la campaña de recolección de juguetes inició desde el mes de septiembre, para poder garantizar que todos los niños obtengan un regalo en estas fiestas decembrinas.