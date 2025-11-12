Ayuntamiento de Culiacán adelanta pago de quincena y otorga puente a trabajadores municipales

El Presidente Municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, anunció que el Ayuntamiento adelantará un día el pago de la quincena a las y los trabajadores municipales, con el fin de que puedan aprovechar las ofertas del Buen Fin y disfrutar de un fin de semana largo en conmemoración del Día del Trabajador Municipal, que coincide con el Día Internacional del Libro.

“En el marco del Buen Fin vamos a adelantar un día el pago de la quincena para el próximo jueves”, informó el alcalde.

Explicó que, aunque el Día del Trabajador Municipal no contempla descanso oficial, el Ayuntamiento acordó trasladar el día de asueto al viernes, con lo que el personal podrá disponer de un puente laboral.

“Hicimos una negociación para que pasara el día viernes y puedan tener un puente y disfrutar unos días más de descanso o aprovecharlo junto con su quincena”, detalló Gámez Mendívil, al referir que la medida busca reconocer el esfuerzo del personal que colabora en las diferentes áreas del gobierno municipal.

El Presidente Municipal precisó que no se otorgará adelanto de aguinaldo, ya que el Ayuntamiento mantiene el acuerdo vigente desde hace cuatro años de pagar la totalidad del aguinaldo junto con la primera quincena de diciembre, además de adelantar un día los pagos de ambas quincenas de ese mes.

“No hemos dado adelanto de aguinaldo porque el acuerdo, desde hace tres años que nos toca trabajar, es que se les dé todo en la primera quincena de diciembre: el aguinaldo completo y las quincenas del 15 y del 30 o 31 de diciembre, que también se adelantan un día”, señaló.