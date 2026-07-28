Ayuntamiento de Culiacán adquirió siete camionetas y una pipa por más de $10.2 millones en el primer semestre de 2026

Durante el primer semestre de 2026, el Ayuntamiento de Culiacán adquirió ocho unidades vehiculares para distintas dependencias municipales, con una inversión total de 10 millones 273 mil 4.63 pesos, de acuerdo con información pública del padrón de vehículos oficiales del Municipio.

En el primer trimestre del año se registró la compra de una camioneta Nissan Frontier doble cabina diésel 4x4, modelo 2026, con un costo de 606 mil 153 pesos, asignada a la Dirección de Movilidad.

Durante el segundo trimestre se concretó la adquisición de siete unidades más. Entre ellas destaca una Chevrolet Silverado Custom K Pickup doble cabina, equipada con blindaje nivel 5 Plus, con un costo de 2 millones 976 mil 845.63 pesos, destinada a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

Asimismo, adquirieron una camioneta International chasís MV 4x2 modelo 2026, equipada con tanque pipa con capacidad de 10 mil litros, por 2 millones 655 mil 240 pesos, asignada a la Dirección de Parques y Jardines.

Para esa misma dirección también se adquirieron tres camionetas Nissan Frontier, modelo 2026, color blanco, cada una con un costo de 606 mil 153 pesos, las cuales quedaron bajo resguardo de Octavio Sánchez Silva.

Además, el Departamento de Supervisión de Obra Pública recibió otra Nissan Frontier modelo 2026, con un valor de 606 mil 153 pesos.

Mientras que la Dirección de Sistemas de Drenaje Pluvial incorporó una Nissan Frontier modelo 2026, también con un costo de 606 mil 153 pesos.