$!Ayuntamiento de Culiacán amplía el Buen Fin hasta este fin de semana

Esta extensión busca permitir que más contribuyentes se pongan al día, luego de que el periodo inicial de descuentos del Buen Fin resultara en una recaudación significativa.

Los interesados en los descuentos correspondientes al programa Buen Fin podrán aprovecharlos hasta el sábado 29 de noviembre, luego de que se autorizó una nueva ampliación, informó Hortencia Cota González, directora de Ingresos del Ayuntamiento de Culiacán.

Cota González indicó que durante el periodo de descuentos del Buen Fin, se logró recaudar alrededor de 83 millones de pesos y que este monto incluye el ingreso de impuesto predial y otros ingresos.

La recaudación total alcanzó aproximadamente un 90 por ciento en predial y un 95 por ciento ya sumando los otros ingresos, además, se contabilizaron alrededor de 4 mil claves de contribuyentes que aprovecharon activamente el descuento del Buen Fin.

Actualmente el Ayuntamiento de Culiacán aplica descuentos en pagos del Impuesto Predial, Impuesto Sobre la Adquisición del Inmueble, mercados y vía pública, estacionamientos y el Instituto Municipal de Vivienda.

Los descuentos aplicados llegan al 100 por ciento de descuento en multas y recargos, además, el 60 por ciento de descuento en multas municipales y de Tránsito.

“Ahorita es invitar a la ciudadanía para que se acerque y que pueda cumplir con su pago en tiempo y forma y que aproveche este descuento”, señaló Cota González.